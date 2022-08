Dat heet efficiënt zijn: Manchester City-spits Erling Haaland geeft in gehele match amper 2 passes … maar daar is wel een assist bij

Het moet wel Noorse efficiëntie ten voeten uit zijn. Het Noorse Godenkind Erling Haaland speelde zaterdag tegen Bournemouth 73 minuten mee, maar gaf hierin amper twee passes. De eerste was nota bene de aftrap, de tweede de assist voor de openingsgoal van Gundogan. Beslissend zijn in vijftig procent van zijn acties, niet slecht als 22-jarige in je tweede Premier League-match ooit. Manchester City won de match trouwens makkelijk met 4-0.