Bondscoach Sven Vanthourenhout gaat resoluut voor EK-goud in wegrit: “Ik heb alle vertrouwen in Tim Merlier”

In zes edities pakten de Belgen drie EK-medailles in de wegrit: twee keer zilver (Remco Evenepoel en Yves Lampaert) en een keer brons (Wout van Aert). In München droomt bondscoach Sven Vanthourenhout voor een eerste Europese titel. De kans op een massasprint is groot. “Ik heb alle vertrouwen in Tim Merlier en hij is omringd met mannen die kunnen koersen.”

De Europese wegrace start in Murnau am Staffelsee voor een aanloop van 143, 2 km vooraleer vijf plaatselijke ronden van 13 km rond de Odeonplatz in München worden afgehaspeld. Die ronde is biljartvlak, maar in de aanloop zijn er toch 1.479 hoogtemeters te overwinnen. Na 17 kilometer wacht al de Kesselberg (5,1 m aan 4,9%), maar vooral de Erasburg na 90 km is niet te verwaarlozen: 1 km aan 10,4%. “Ja, de wedstrijd kan heel hard gemaakt worden om sprinters in de problemen te brengen, maar dat verwacht ik niet”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. “Daarna zijn er nog een pak vlakke kilometers en als ik de selecties van de landen bekijk, dan merk ik toch dat er vooral zal gemikt worden op een sprint. Ook het goede weer is in het nadeel van de aanvallers.”

Sprinten dan maar, vandaar de selectie van Belgisch kampioen Tim Merlier. “Hij reed geen Tour en is fris. Hij was al snel op de hoogte dat hij de kopman zou worden, hij heeft naar dit EK kunnen toewerken. Hij wordt ook prima omringd. Edward Theuns en Bert Van Lerberghe zullen hem lanceren bij een sprint. Edward heeft daar een pak ervaring in en Bert zal extra gemotiveerd zijn om zijn goede jeugdvriend en toekomstig ploegmaat naar de zege te loodsen.”

In Alkmaar drie jaar geleden, op een nog vlakker parcours, won met Elia Viviani weliswaar een spurter, maar de Italiaan klopte in een sprint met twee Yves Lampaert. Het peloton werd al van in het begin compleet uit elkaar gereden. “Het is nooit zeker dat het een massasprint wordt”, beseft de bondscoach. “Maar dit is anders dan Alkmaar, de selecties zijn gericht op sprinters. Maar we zijn voorbereid, ik heb renners in de selectie die kunnen koersen. Als er wordt aangevallen hebben we mannen als Dries De Bondt en Dries Van Gestel die het ook wel kunnen afmaken. Maar ik verwacht toch een normaal scenario, met een vroege vlucht die het uitzingt tot in de plaatselijke ronden. En dan een mooie massasprint.”

België moet het wel klaren met een man minder. Na het afhaken van Yves Lampaert werd Jens Keukeleire opgeroepen. Dat was in eerste instantie ok voor zijn ploeg, EF Education, maar uiteindelijk kreeg hij toch een njet. “Het is een drukke koersperiode en de ploegen zijn niet zo happig om nu hun renners af te staan. Dat begrijp ik. Maar die man minder zal het verschil niet maken, de rest weet goed wat ze moeten doen.”