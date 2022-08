Hubert Hurkacz bereikt finale van ATP-toernooi in Montreal

De Pool Hubert Hurkacz (ATP 10) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het Masters 1000-toernooi in het Canadese Montreal (hard/5.926.545 dollar).

Het achtste reekshoofd was in drie sets te sterk voor de als vierde geplaatste Noor Casper Ruud (ATP 7), dit jaar verliezend finalist op Roland Garros: 5-7, 6-3 en 6-2.

Hurkacz, die in de kwartfinales Wimbledon-finalist Nick Kyrgios (ATP 37) uitschakelde, staat voor de zesde keer in de finale van een ATP-toernooi. Eerder dit jaar pakte hij de eindzege in het Duitse Halle, goed voor zijn vijfde ATP-titel.

In de eindstrijd wacht Hurkacz een duel met ofwel de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 23) ofwel de Brit Daniel Evans (ATP 39).

Simona Halep is eerste finaliste in Toronto

De Roemeense Simona Halep (WTA 15) heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de finale van het WTA 1000-toernooi van Toronto (hard/2.697.250 dollar).

In de halve finale versloeg de voormalige nummer 1 van de wereld de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 7) in drie sets: 2-6, 6-3 en 6-4.

Halep probeert de Rogers Cup voor de derde keer in haar carrière te winnen, na 2016 en 2018. De Roemeense staat voor de 42e keer in haar carrière in een WTA-finale. De tweevoudige grandslamlaureate heeft 23 trofeeën op haar palmares.

In de finale neemt Halep het op tegen de winnares van het duel tussen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 24) en de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 14). Die halve finale vindt later op de dag plaats.