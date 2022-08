Dodentocht werd ware lijdensweg voor Ruben Van Gucht: “Ik heb formidabel afgezien”

Voor sportcommentator Ruben Van Gucht (35) heeft de Dodentocht zijn naam waargemaakt. Het was een ware lijdensweg en hij dacht meermaals aan opgeven. Maar toch is hij blij dat hij de finish haalde.

Door de hittegolf werd de Dodentocht dit jaar ingekort van 100 naar 65 kilometer. Van de 11.200 deelnemers aan de dodentocht in Bornem, zijn er 9.500 die de finish gehaald hebben. Zo’n 1.600 mensen zijn niet over de meet geraakt. Volgens de organisatie speelde het temperatuurverschil mogelijk een rol.

Ook voor sportcommentator Ruben Van Gucht was de deelname aan de Dodentocht een helse beproeving. “Ik heb formidabel afgezien”, schrijft hij op Instagram. “Ik was eigenlijk uit de race na 45 kilometer. Lopen werd met overgeven afgewisseld, wel 6 tot 7 keer stond ik aan de kant, de fun was er bij kilometer 30 al af.” De warme temperaturen hebben volgens Van Gucht zeker een rol gespeeld.

“Toen ik in Lippelo zelfs liggend op een veldbed begon over te geven, dacht ik echt dat het niet meer ging goedkomen. Ik stapte uit de race, werd naar huis gebracht in de nacht, ging op m’n zetel liggen en sliep een paar uur. Toen ik om 6.45 uur wakker werd met m’n loopkledij nog aan, dacht ik onmiddellijk aan het woord opgave. En dat ik daar geen vrede mee kon nemen. Ik ben m’n fiets op gesprongen, terug naar de controlepost in Lippelo gereden en met nog een kwartier voor sluitingstijd weer begonnen”, schrijft hij. “Ik ben heel blij dat ik de tocht heb kunnen finishen ondanks de moeilijke omstandigheden. Het was puur op karakter en dat heeft gelukkig de bovenhand genomen op mijn weerbarstige maag. De warmte maakte het echt een stevige beproeving.”

Volgens Van Gucht was het dan ook een “heel verstandige beslissing” van de organisatie dat iedereen voor 13 uur aan de finish moest zijn en dus moest stoppen met wandelen. Hij schrijft er ook bij dat hij altijd begrip heeft gehad voor de beslissing.