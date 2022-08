Hear Hear wordt bloedheet: dit zijn de maatregelen om het koel te houden

Met temperaturen rond de 35 graden en geen druppel regen in zicht, bijt het Muziekfestival Hear Hear op de Pukkelpopweide in Hasselt morgen de staart van de hittegolf af. De organisatie treft de nodige maatregelen om verkoeling te voorzien voor de festivalgangers. Zo werden er magic mist vernevelaars geplaatst langs de wandelgangen en kan je voor één drankbon twee flesjes water krijgen. Het terrein is door de warmte heel erg droog, daarom zal ook de brandweer paraat staan voor als er iets zou gebeuren. De organisatie verwacht tot 15.000 festivalgangers voor deze eerste warme editie.