Man in zorgwekkende toestand afgevoerd op Antwerp Pride Party, ook vrouw naar ziekenhuis

De Pride Party in Antwerpen moest zaterdagavond tijdelijk stilgelegd worden nadat twee personen in een zorgwekkende toestand opgemerkt werden. Eén van hen moest gereanimeerd worden.

Op het Antwerp Pride Love United Festival zijn twee personen opgemerkt die zwaar onder invloed waren, vermoedelijk van verdovende middelen. Een man moest uiteindelijk ter plaatse gereanimeerd worden en werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Ook de andere persoon, een vrouw, is naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Haar toestand was minder ernstig. De organisatie roept op om verantwoord te feesten. “Drink genoeg water en let op met de middelen die je in andere sferen brengen”, klinkt het.