“Ondanks temperaturen die snel boven de 30°C stijgen, blijft de hitte goed te verdragen”

Vandaag zal het voormiddag nog zonnig blijven met wél reeds wat dunne hoge sluierwolken. In de loop van de namiddag komt er meer en meer middelbare bewolking opzetten waardoor de zon het tegen de vooravond soms wat moeilijker zal krijgen. Het blijft nog overal heel de dag droog.

De temperatuur loopt snel op naar waardes boven 30°C. Het maximum komt op de meeste plaatsen in Limburg ergens tussen 33 en 34°C uit. De luchtvochtigheid in de onderste lagen van de atmosfeer blijft laag waardoor die warmte nog steeds relatief goed te verdragen is.

In de nacht naar maandag koelt het minder goed af dan de voorgaande nachten. Op meerdere plaatsen kan het een tropennacht worden met dus minima boven 20°C.