Na de tijdrit ook de wegrit: Hammenaar Tim Celen pakt de dubbel op WK Para-cycling

Tim Celen heeft de dubbel beet. De 24-jarige inwoner van Ham veroverde zijn tweede wereldtitel bij de driewielers in twee jaar tijd. Donderdag was hij al de snelste in de tijdrit, vandaag troefde Celen zijn drie medevluchters af in een sprint met vier. Ook Maxim Hordies mocht de regenboogtrui aantrekken na zijn winst in de wegrit bij de handbikers.

Na 28,4 km haalde Hordies het met vijf seconden voorsprong op de Italiaan Fabrizio Cornegliani. De Zuid-Afrikaan Nicolas Pieter du Preez veroverde de bronzen medaille, op 1:16.

In 2019 was Hordies al eens wereldkampioen op de weg. Donderdag pakte hij brons in de tijdrit.

© Zac Williams/SWpix.com

Later op de dag was het opnieuw feest voor de Belgische ploeg. Tim Celen veroverde bij de driewielers zijn tweede wereldtitel. De 24-jarige Celen was de sterkste in een sprint met vier.

Vrijdag pakte Ewoud Vromant de wereldtitel tijdrijden in de categorie MC2, Louis Clincke (MC4) veroverde zilver tegen de klok. En donderdag kroonde Tim Celen zich tot wereldkampioen in het tijdrijden.