David Goffin neemt eenvoudig eerste horde in kwalificaties voor toernooi Cincinnati

David Goffin (ATP 61) heeft zich zaterdag eenvoudig geplaatst voor de tweede en laatste kwalificatieronde van het Masters 1000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/6.280.880 dollar).

Het tiende reekshoofd van de kwalificaties versloeg de Fransman Hugo Gaston (ATP 76) in twee sets met 6-1 en 6-0.

Voor een plaats op de hoofdtabel speelt Goffin tegen de Spanjaard Pedro Martinez (ATP 53) of de Taiwanees Chun-Hsin Tseng (ATP 83).

In 2021 verloor Goffin in de eerste ronde van de Argentijn Guido Pella in Cincinnati. Twee jaar eerder haalde hij de finale tegen de Rus Daniil Medvedev.