Belgische paradressuurploeg plaatst zich voor Paralympische Spelen in Parijs

Dankzij de uitmuntende proeven van Manon Claeys en Kevin van Ham en de wereldklasse van Michèle George is de Belgische paradressuurploeg zaterdag op het wereldkampioenschap in het Deense Herning op de vijfde plaats geëindigd in de landencompetitie. België plaatst zich zo voor de Paralympische Spelen van 2024 in Parijs.

Manon Claeys wist vrijdag al dat zij met haar 7-jarige merrie Katharina Sollenburg een stevige hoeksteen had gelegd voor de kwalificatie dank zij hun score van 72.878 procent. Kevin van Ham deed daar vrijdag met zijn 13-jarige ruin Eros van ons Heem nog eens 71.881 procent bovenop. “In de teamcompetitie ligt de moeilijkheidsgraad altijd hoger en toch kom ik bijna op hetzelfde eindresultaat uit als in de individuele proef van donderdag”, klonk een tevreden Kevin van Ham na zijn proef. “Bovendien was het vandaag bijzonder warm en op het einde van de proef heb ik Eros toch moeten aansporen om niet op te geven. Het doel was om boven de 70 procent uit te komen, want zo zouden we in de running blijven voor de kwalificatie.”

Barbarar Minneci/Stuart zorgden voor het schrapresultaat van 69.176 %.

Die kwalificatie kwam er uiteindelijk vrij probleemloos dankzij de zege van Michèle George en haar 12-jarige merrie Best of 8, die met een score van 78.405 % meer dan 2 procent beter deden dan de tweede, de Britse combinatie Sophie Wells/Don Cara M. Wells kwam uit op 76.190 %.

Met een totaal van 223.164 procent eindigde België op de vijfde plaats, de top zeven mag naar de Paralympische Spelen van Parijs. “Hier maak ik graag een salto voor”, kon Michèle George haar geluk niet op over de behaalde kwalificatie. “Ik vind het gewoon zalig om als laatste de kwalificatie te moeten afdwingen. Dat geeft mij zoveel adrenaline dat ik volop opportuniteiten begin te zien om samen met mijn paard het hoogst mogelijke resultaat te kunnen behalen. De warmte was voor mij en Best totaal geen probleem. Dankzij de hitte op de Spelen van Tokio wist ik perfect hoe ik hier in quasi dezelfde omstandigen mijn paard in de ideale mood kon brengen. Fantastisch dat wij met ons team naar Parijs mogen!”

Nederland won de landencompetie met een score van 230.225 procent, voor thuisland Denemarken (229.751 %) en de Verenigde Staten (225.335 %).