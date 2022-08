Nina Derwael is heel trots op ploeggenotes na hun prestatie op EK in München: “Ook zonder mij behoren ze tot de top”

Nina Derwael paste voor het EK turnen, maar was in München wel aanwezig als co-commentator voor Sporza. De olympische kampioene op de brug met ongelijke leggers liet na de teamfinale haar licht schijnen over de prestaties van Team Belgym. De Belgische gymnastes werden zonder hun boegbeeld knap vijfde.

“Ik ben echt enorm trots op de meisjes”, stak Derwael van wal. “Ik weet dat ze vooraf met twijfels zaten over hoe een EK af te werken zonder mij. Maar deze prestatie geeft hen echt een boost van vertrouwen naar de toekomst toe. Ze weten dat het niet uitmaakt of ik er ben. Ook zonder mij behoren ze tot de top. Ze hebben het heel goed gedaan.”

De turnmeisjes benaderden hun score van de kwalificaties (155,162 tegenover 155,663). “In een finale is het altijd iets moeilijker”, legde Derwael uit. “Je moet drie op drie halen. De resultaten van alle gymnastes tellen. Dat geeft ook extra druk. In de kwalificaties heb je meer marge omdat er een resultaat wegvalt. En dan hebben we in de finale maar een tiende minder. Het was echt heel goed.”

“Zelf heb ik niet het gevoel dat ik hier had moeten staan. Integendeel zelfs. Als ik hier vandaag had meegedaan, in mijn huidige vorm, dan hadden we een mindere score gehaald.”

De olympische kampioene op de brug met ongelijke leggers bereidt zich voor op het WK in Liverpool (29 oktober-6 november). “Ik ben momenteel nog niet op mijn topniveau”, gaf ze mee. “Ik werk hard om mij klaar te stomen voor het WK. Het komt er alweer snel aan. Ik ga er alles voor doen. De trainingen gaan goed. Het is niet simpel snel opnieuw op niveau te zijn. Maar ik boek elke week vooruitgang. Dat is leuk.”