En of Lotte Kopecky (26) haar pistebenen snel heeft teruggevonden. Bij haar eerste optreden op het WK baanwielrennen in München pakte ze meteen de Europese titel in de afvalling. Al werd die wel ontsierd door de zware val van wereldkampioene Letizia Paternoster. “Dit goud doet deugd na mijn mindere Tour.”