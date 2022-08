Ilonka (57) sterft na val uit achtbaan in Duits pretpark: dochter probeerde haar nog te grijpen, echtgenoot zag alles gebeuren

In een pretpark in het Duitse Klotten is afgelopen week een vrouw om het leven gekomen na een val uit een rijdende achtbaan. Haar dochter probeerde de vrouw nog vast te houden, maar kon het drama niet verhinderen.

Het drama deed zich voor op de 532 meter lange achtbaan van het attractiepark van Klotten, ook bekend als het Klottipark. De 57-jarige Ilonka uit Saarland zat in de bewegende achtbaan toen ze dreigde daaruit te vallen. Haar dochter probeerde nog de vrouw vast te houden, maar dat lukte niet. Ze viel acht meter naar beneden op een plek die moeilijk te bereiken was in het park. De echtgenoot van de vrouw liep onmiddellijk naar de plaats waar zijn vrouw gevallen was. Hij kroop over het hek en probeerde haar te helpen. Ook de hulpdiensten probeerden nog de vrouw te reanimeren, maar die pogingen leverden niets op. De vrouw stierf ter plekke.

De vrouw komt uit een dorpje met slechts 10.000 inwoners en de hele gemeenschap reageert geschokt. “Ilonka was de vriendelijkste persoon die ik kende. Je kon altijd alles van haar krijgen en ze was altijd in een goed humeur,” vertelt haar buurvrouw.

Het is nog onduidelijk hoe de vrouw precies uit de achtbaan kon vallen. Het pretpark werd enkele dagen gesloten zodat de politie vaststellingen konden doen. Ondertussen is het park opnieuw geopend.

© dpa/picture-alliance

(sgg)