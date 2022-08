Sterke Charles De Ketelaere ziet doelpunt afgekeurd worden tijdens officieel debuut bij AC Milan, ook Divock Origi maakt eerste minuten

Charles De Ketelaere heeft zijn eerste officiële speelminuten bij AC Milan verzameld. Het 21-jarige talent mocht viel tegen Udinese sterk in tijdens de laatste twintig minuten en scoorde zelfs, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. De Ketelaeres rechtstreekse concurrent Brahim Diaz liet zich eerder in de match opvallen met een goal en een assist: Milan won uiteindelijk met 4-2. Ook Divock Origi maakte zijn debuut bij de Rossoneri, Alexis Saelemaekers viel samen met De Ketelaere in.