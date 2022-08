Cercle Brugge en KV Mechelen delen de punten na flauwe partij zonder goals

Cercle Brugge eert zijn helden en rekent daar ook Jérémy Taravel bij. De Fransman loodste Cercle mee terug naar 1A. De gewezen kapitein ging na een jaartje Moeskroen finaal niet in op een bod van de U23 van Anderlecht en nam afscheid. Taravel wil nu trainer worden en mocht in Brugge zaterdag bij zowat 30 graden de aftrap geven. Hannes Van Der Bruggen, zijn opvolger als kapitein, kreeg op Standard een trap op de knie en blesseerde daarbij ook zijn voet. Charles Vanhoutte mocht zijn band overnemen en voor het eerst starten. Voorin kreeg de Japanner Ueda de voorkeur op Denkey. Ook bij KV Mechelen een andere spits op het veld na de zege tegen Union. Ngoy was niet fit en werd vervangen door Malede, die meteen debuteerde.

Tot de drankpauze in de 23ste minuut gebeurde er weinig. Of het zou een tussenkomst van Peyre in de zestien moeten geweest zijn. Peyre verkeek zich en ging in contact met Deman maar de VAR zag er geen strafschop in. Mechelen probeerde het twee keer via Storm maar de Poolse doelman Majecki had weinig moeite om het gevaar te keren. Alle tijd dan ook voor de thuisfans om een spandoek te tonen als protest tegen de dure drank en spijzen. De groen-zwarte achterban heeft dus niet alleen moeite met het nieuwe logo maar ook met de dure prijzen. Net voor het halfuur verstreken was dwong de thuisploeg nog wat corners af maar gevaar leverde het niet op. Het was dan ook warm en de zon prikte aan de overkant. De press van Cercle vergt bovendien zowel voor de eigen ploeg als de tegenstander veel kracht en energie. Debutant Malede scoorde in de toegevoegde tijd van de eerste helft wel nog, maar heel het stadion had al gezien dat hij buitenspel stond.

Coucke redt de meubelen

Ondanks de hoge intensiteit stuurden beide coaches dezelfde elf op het veld na de rust. Cercle speelde richting spionkop en dat gaf de jongens van de Verenging inspiratie en nieuwe energie. De Japanner Ueda roerde zich maar lijkt voorlopig nog tekort te komen. Somers kwam heel dicht bij de openingsgoal maar hij kon de voorzet van Deman niet kadreren. Maar ook Mechelen begreep dat wie het eerst zou scoren wel eens een goede kans op de zege zou maken. Shved probeerde en Majecki bewees waarom hij bij Cercle een jaartje moet spelen om eerste doelman van Monaco te worden. Hij haalde een tweede poging van de goed ingevallen Shved uit de kruising. Ook Cercle had intussen wat wissels doorgevoerd maar Kehrer, een mogelijk alternatief voor Matondo als winger, kon zich niet doorzetten. Thalhammer probeerde het dan maar met Kévin Denkey voorin en de Franse Togolees deed wat hij moest doen. Hij buffelde de voorzet van Hotic met het hoofd binnen maar ook deze goal bleek buitenspel.Het was de vraag wie nog de meeste reserves in het slotkwartier had. Dag bleek toch Cercle te zijn. Gelukkig voor Mechelen stond Coucke goed te keepen en hij gooid zich gepast in de schietbaan bij een nieuwe poging van Denkey. De goal hing in de lucht maar ook in de vijf minuten toegevoegde tijd

Cercle Brugge: Majecki; Decostere, Popovic, Daland, Torres (64’ Heitor); Lopes, Vanhoutte (86’ Van Der Bruggen), Hotic; Somers, Ueda (75’ Denkey), Deman (64’ Kehrer)

KV Mechelen: Coucke; Walsh, Peyre, Van Hoorenbeeck, Bolingoli (86’ Swers); Vanhecke (70’ Vanlerberghe), Schoofs, Lavalée, Hairemans (70’ Da Cruz), Malede (57’ Shved), Storm (86’ Hernades)

Doelpunten: geen

Gele kaarten: 12’ Hairemans (fout), 34’ Bolingoli (fout), 90’ Hernandez (fout)

Rode kaarten:geen

Scheidsrechter: Wesli De Cremer