125.000 bezoekers waaronder Connor Rousseau en dansen in de hitte: zo vierde Antwerpen haar Pride

Antwerpen kleurde zaterdag alle kleuren van de regenboog. De Antwerp Pride-parade trok voor het eerst door een drukbezette Kloosterstraat en jong en oud vierden samen de lgbtqia+-gemeenschap. Met de nodige drankfonteintjes en geïmproviseerde verkoelingsmethodes trok het feestgedruis richting Cockerillkaai, om daar het Antwerp Pride Love United Festival te doen losbarsten. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau en politiek Vlaanderen waren in groten getale aanwezig om mee te vieren, “Iedereen mag zijn hoe hij of zij wil, dat is de normaalste zaak van de wereld”, aldus de Vooruit-voorzitter.