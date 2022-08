Victor Lafay slaat dubbelslag op voorlaatste dag Arctic Race of Norway

De Fransman Victor Lafay (Cofidis) heeft zaterdag in het Noorse Skallstuggu de derde etappe gewonnen van de Arctic Race of Norway, een vierdaagse rittenkoers voor de Pro Series. Daarmee neemt hij ook de leiderstrui over van zijn ploeg- en landgenoot Axel Zingle.

Nadat Sport Vlaanderen-Baloise de eerste twee etappes een renner in de aanval had gestuurd, was het op de voorlaatste dag de beurt aan de drie andere Belgische ploegen in de Arctic Race: de Nederlander Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), de Duitser Maurice Ballerstedt (Alpecin-Deceuninck) en de Luxemburger Tom Wirtgen (Bingoal-Pauwels Sauces-WB) hadden in een vroege vlucht het gezelschap van de Noor Hakon Aalrust van een lokale ploeg.

Het peloton gaf ontsnappingskoning Van der Hoorn en zijn gezellen meer dan vijf minuten voorgift, en maakte het zichzelf zo erg moeilijk om het gat te dichten. Achterin kwam er een broodnodige stroomstoot van TotalEnergies, Israel-Premier Tech en BikeExchange-Jayco, voorin lieten Van der Hoorn en Ballerstedt bij het ingaan van de laatste vijftien kilometer de twee anderen in de steek. Bij het aansnijden van de vier kilometer lange slotbeklimming naar Skallstuggu viel het peloton toch het kopduo op de nek.

Na een anonieme Ronde van Frankrijk, die hij in de dertiende etappe verliet, had de 26-jarige Victor Lafay duidelijk zijn batterijen weer op kunnen laden voor deze Arctic Race. Voor de steile voorlaatste kilometer trok hij ten aanval, waarna hij op zijn eentje standhield tegen de andere favorieten. Lafay had op de streep drie seconden voorsprong op zijn landgenoot Kévin Vauquelin en de Canadees Hugo Houle, en veroverde zo zijn tweede profzege na een etappe in de Ronde van Italië 2021. Quinten Hermans was de eerste Belg op de zesde plek.

Omdat zijn land- en ploeggenoot Axel Zingle in de problemen kwam, is Lafay ook de nieuwe leider in het klassement. Daarin heeft hij nu zeven seconden voorsprong op Vauquelin en negen op Houle. Zondag wacht nog de heuvelachtige slotrit met start en aankomst in Trondheim.