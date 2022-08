Jelle Geens (29) ging op het EK triatlon in München na een periode vol pech en blessures vol voor een gouden medaille, maar een zwakke start in het zwemmen deed hem de das om. Zijn remonte was fenomenaal, maar verder dan de vijfde plaats kwam hij niet. “Ik kende pech bij het zwemmen, maar heb vertrouwen gekweekt voor de Wereldbeker.”