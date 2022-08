Aanvaller Salman Rushdie officieel beschuldigd van poging tot moord

De man die vrijdag schrijver Salman Rushdie (75) neerstak tijdens een evenement in New York wordt beschuldigd van poging tot moord en wordt verder aangehouden. Dat meldt het Chautauqua County District Attorney’s office.

De 24-jarige Hadi Matar liep vrijdagochtend tijdens een evenement in New York City in een zwart gewaad de aula van het Chautauque-instituut binnen. Niet veel later stapte hij op Rushdie af, die op het punt stond een lezing te geven, en stak de schrijver meermaals in de nek. Matar wordt nu officieel beschuldigd van moord en mishandeling. Dat werd zaterdag duidelijk gemaakt. De bevoegde instanties bekijken momenteel nog in hoeverre de aanval gepland en voorbereid werd om te bepalen of er nog bijkomende aanklachten nodig zijn.

Een motief voor de aanval is er momenteel nog niet. Er wordt wel verwezen naar zijn sociale media accounts waaruit blijkt dat hij sympathiseert met het Sjiitisch extremisme en de Islamitische Revolutionaire Garde. Het zou dan ook niemand verbazen als de aanslag op het leven van Rushdie alles te maken heeft met De duivelsverzen, het boek dat de in India geboren schrijver in 1988 uitbracht. Fundamentele moslims pikten het niet hoe hij in zijn boek van de profeet Mohammed een mens maakte, die bezweek aan aardse genoegens. “Heiligschennis”, noemden zij het. Het leidde wereldwijd tot gewelddadige protesten. Er werd ook een fatwa over hem uitgesproken door de Iraanse ayatollah Khomeini, wat betekent dat hij opriep tot diens dood. De belangrijkste ultraconservatieve krant van Iran feliciteerde de verdachte zaterdag voor zijn aanval op Rushdie.

(sgg)