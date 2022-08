Roemeense tiener David Popovici verbetert wereldrecord op EK zwemmen, Valentine Dumont mist net finale op 200 meter vrije slag

De pas 17-jarige Roemeen David Popovici heeft zaterdag op het EK zwemmen in de Italiaanse hoofdstad Rome het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. In de finale tikte hij aan in 46.86. Daarmee dook hij vijf honderdsten onder de vorige besttijd. Die zette de Braziliaan Cesar Cielo Filho in 2009, ook in Rome, neer. Die deed dat toen overigens in een snel pak dat nu niet meer is toegelaten.

Popovici haalde het voor de Hongaar Kristof Milak (47.74) en de Italiaan Alessandro Miressi (47.63). Vrijdagavond had hij in de reeksen het Europees record aangescherpt tot 46.98.

Eerder dit jaar, in juni, was Popovici op het WK in Boedapest al goed voor de dubbel 100 en 200 meter vrije slag.

Dumont net niet naar finale

Valentine Dumont is er net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 200 meter vrije slag. Dumont tikte in de tweede halve finale als vijfde in 1:59.50. Daarmee noteerde ze de negende chrono van de zestien halvefinalistes. Alleen de beste acht stootten door, Dumont is de eerste reserve. De Nederlandse Marit Steenbergen zwom met 1:57.40 de beste tijd.

Zaterdagmorgen had Dumont in de reeksen met 2:00.12 de zevende tijd neergezet. Haar pr en tevens Belgische record op de afstand staat sinds mei vorig jaar en het EK in Boedapest op 1:57.98.

De 22-jarige Dumont bereikte eerder deze week al de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze komt volgende week ook nog in actie op de 400 meter vrije slag.