Turnhout

Ruim duizend aanwezigen namen zaterdagmiddag in Turnhout afscheid van Lars Janssens (16). De beloftevolle wielrenner uit Merksplas overleed na een aanrijding tijdens een wielerstage in het Luikse Malmedy. Zowel zijn ouders, broer en vrienden namen het woord in de persoonlijke afscheidsplechtigheid, met wielrennen en kampioenen als rode draad.