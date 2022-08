Het Netflix-effect: Zuid-Koreaanse hotels plots vol westerlingen die de liefde zoeken

In 2019 reisden bijna 10 miljoen vrouwen naar Zuid-Korea. Het aantal mannen lag met, 6,7 miljoen, een pak lager. Dat blijkt uit cijfers van het Zuid-Koreaanse Instituut voor Cultuur en Toerisme. In 2005 lagen die cijfers heel wat dichter bij elkaar. Toen bezochten 2,3 miljoen vrouwen en 2,9 miljoen mannen het land. De reden voor die fameuze stijging zou wel eens kunnen liggen bij de entertainmentindustrie.

Onderzoeker Min Joo Lee van de Indiana University Bloomington merkte een trend en beschreef die in een artikel voor CNN. Ze merkte op dat Zuid-Koreaanse vrouwen tijdens hun bezoek aan de hoofdstad Seoul zo veel mogelijk trekpleisters probeerden te bezoeken, terwijl hun westerse tegenhangers de hele dag op hun hotelkamer bleven en enkel ’s avonds de stad in trokken.

Na 123 vrouwen te interviewen concludeerde Lee dat er sprake was van ‘het Netflix-effect’. Op de streamingdienst kan je vandaag tal van K-dramas, Koreaanse televisieseries, bekijken. Denk bijvoorbeeld aan Crash landing on you, Goblin: the lonely and great god en Twenty-Five Twenty-One. In die series worden traditioneel niet alleen knappe mannen getoond, maar zijn de mannen ook geduldiger en romantischer dan de westerse vrouwen gewoon zijn. Vaak worden ze ook ‘mannen die door vrouwen geschreven zijn’ genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat het om mannelijke personages gaat die door een vrouwelijke schrijfster geschreven zijn en daardoor vaak aan het ideaalbeeld van vele vrouwen voldoen.

De vrouwen die Lee interviewde waren gefascineerd door de Koreaanse mannen in de K-dramas die “emotioneel zijn” en “hun meer vrouwelijke kanten” omarmen. Zij beschouwden Koreaanse mannen als beschaafd en romantisch, terwijl zij klaagden dat mannen in hun eigen land hun uiterlijk vaak verwaarloosden en een eenzijdige geest hadden.

(Lees verder onder de foto)

Acteur Nam Joo-Hyuk (28) vertolkte onlangs de rol van Baek Yi-jin in Twenty-Five Twenty-One — © ISOPIX

“Ik voelde me speciaal”

En niet alleen de mannen zelf zijn een reden waarom de vrouwen naar Zuid-Korea trekken. “In Engeland zie ik er heel gewoon uit en klink ik net als iedereen. In Korea ben ik anders, opwindend en buitenlands. Mensen besteden aandacht aan mij. Ik voelde me speciaal”, vertelde de 25-jarige Grace Thornton.

Maar veel vrouwen kwamen teleurgesteld terug van hun reis naar Korea. Ze ontdekten daar dat de mannen niet altijd zijn zoals ze in de K-dramas voorgesteld worden. De 20-jarige Mina uit Marokko trok ook naar Korea voor de “respectvolle, mooie en knappe mannen.” Maar tijdens een avondje uit werd ze betast en kreeg ze oneerbiedige voorstellen van vreemden op straat. Ze vond dat sommige Koreaanse mannen de neiging hadden te denken dat buitenlandse vrouwen meer openstaan voor ongedwongen seks dan plaatselijke vrouwen.“Wij zijn tijdelijk plezier,” zei ze, eraan toevoegend: “Mannen zijn mannen, mensen zijn overal hetzelfde.”

(sgg)