Eén Audi leidt voor tien Porsches na een kwart van de 24 Uur van Zolder

Totaalplan Racing had donderdag de poleposition gepakt met de snelle Cédric Wauters in de Lamborghini Huracan. Maar het was niet hij die de start van de uithoudingsrace nam. Teameigenaar Mario Martlé kroop zelf achter het stuur en… ging van de baan in de allereerste bocht. Als bij wonder kwam de Lambo niet in contact met andere deelnemers en als laatste kon Martlé weer aanpikken.

Vooraan greep Bert Longin de leiding in de Audi R8 GT2 van PK Carsport, maar na 40 minuten werd hij van de koppositie verdrongen door Dylan Derdaele in de Porsche van Belgium Racing. De wagen had niet aan de kwalificaties kunnen meedoen omdat de motor niet wou starten en daardoor moest Derdaele als dertiende starten. Veertig minuten later nam Derdaele de leiding over. Een furieuze start van de Peltenaar, maar nog voor het uur was hij wel de eerste die ging tanken.

Veel volk op de startgird. — © Bart Borgerhoff

Bij de Lambo nam Brent Verheyen over van Martlé, maar de Dilsenaar viel meteen stil op de piste en moest naar binnen gesleept worden. De auto verloor ook koelvloeistof en stond dik twintig ronden binnen. Onder de daaropvolgende safety-car kwam iedereen binnen. Veel Porsches kregen zo een goedkope pitstop, een tegenvaller voor de Audi, die al binnen was geweest.

Stand van zaken na de eerste stops: Tommy Rau op één voor zeven andere Porsches met Sam Dejonghe, Hans Thiers, Toon Hungenaert, Pieter Ooms, Laurent Vandervelde, Michael Cool en Michiel Haverans. Op P9 volgde de Audi met Peter Guelinckx aan het stuur.

Om 17.45 uur werd de race stilgelegd met de rode vlag na een spectaculaire crash met twee auto’s, tussen de Villeneuve-chicane en de Rea-haarspeld. De betrokken wagens waren de Porsche met nummer 15 (Frank Stevens) en de BMW met nummer 34 (Nicolas Koninckx). Stevens moest voor controle naar het ziekenhuis. Ruim een half uur werd gewerkt aan de wrakken en de bandenstapels eer de race rond 18.20 uur weer op gang werd gevlagd.

De Porsche van Tom Boonen heeft grote problemen. — © Bart Borgerhoff

UPDATE OM 22 UUR

Na zes uur wedstrijd lag de Audi R8 GT2 op kop met Dries Vanthoor aan het stuur. Daarna volgden liefst tien Porsches. De onderlinge verschillen waren nog klein en met nog drie kwart van de wedstrijd te gaan lag alles nog open. De Lamborghini van Totaalplan, die de pole had veroverd maar in de eerste bocht spinde en daarna 22 ronden verloor in de pitlane, is aan een opmars bezig en staat 15de na een felle jacht van Cédric Wauters en Brent Verheyen.

De BMW M2 van G&A, met Truienaar Jeff Van de Ven, is gecrasht in de Bianchibocht met Juna-Jane De Keersmaecker aan het stuur. Ook de MSE-BMW van de Van Samangs is out.

© Bart Borgerhoff