Actrice Kaley Cuoco ging door heel donkere periode tijdens haar scheiding: “Ik heb een interventie bij mezelf moeten doen”

“Toen ik door mijn scheiding ging, was het echt een super donkere tijd”, zei de Big Bang Theory-actrice in het interview. “Ik wist gewoon niet hoe ik ermee om moest gaan,” legde de actrice uit, die onlangs te zien was in het tweede seizoen van The Flight Attendant. “Ik stortte me op mijn werk om mijn depressie te ontkennen, en hoe van streek ik was. Helaas was het personage zo depressief dat het me niet hielp! Ik had het echt, echt, echt moeilijk. Heel veel tranen.”

De scheiding van Cuoco en Cook werd in juni gefinaliseerd en de actrice zou therapie gevolgd hebben om met de breuk om te gaan. Ze koos ervoor “heel open” te zijn over haar ervaringen om zo aan mensen te laten zien dat “dingen gewoon niet altijd zijn wat ze lijken en niet altijd zo perfect zijn.” Door de stress die ze ervaarde kreeg ze zelfs enkele maanden lang een uitslag. “Ik had letterlijk drie maanden lang ‘een brand’ op mijn been. Ik kon amper lopen”, zei ze.

De actrice organiseerde ook een interventie voor zichzelf. “Al mijn producers waren erbij en ik zei: ‘Ik heb hulp nodig.’ Het was interessant om dat hardop te zeggen. En dat iedereen zei: ‘Ja, we willen helpen!’ Ik ben een werkende vrouw, en zo onafhankelijk. Ik ben er erg trots op dat ik alles zelf kan doen. Nu, deze keer, kon ik het letterlijk niet.”

Momenteel heeft de actrice een relatie met Ozark-acteur Tom Pelphrey. Eerder was ze ook getrouwd met Ryan Sweeting van 2013 tot 2016.

(sgg)