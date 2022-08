Metallica-frontman James Hetfield gaat na 25 jaar scheiden

Het huwelijk van Metallica-frontman James Hetfield is voorbij. 25 jaar was hij getrouwd met Francesca, maar Hetfield heeft de scheiding aangevraagd. Dat meldt showbizzsite TMZ.

De twee leerden elkaar in 1992 kennen en trouwden in 1997. Ze hebben twee dochters en een zoon. Hetfield sprak de voorbije jaren geregeld liefdevol over zijn echtgenote en hoe die achter hem bleef staan ondanks dat hij soms door moeilijke periodes ging. Zo is het al lang geen geheim meer dat Hetfield lang met woedeproblemen kampte.

In alle stilte heeft Hetfield eerder dit jaar de scheiding aangevraagd. Dat werd stilgehouden, maar TMZ kwam het toch te weten. Wat de reden voor de relatiebreuk is, is niet bekend.