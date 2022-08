Jong Genk opent competitie tegen Lierse met bijna uitsluitend tieners

Jong Genk - in principe een U23-elftal - zal zondag (16u) in zijn eerste (thuis)wedstrijd in 1B zijn nieuwe naam alle eer aan doen. Coach Hans Somers selecteerde voor zijn wedstrijdkern 18 tieners en 2 spelers die net 20 jaar zijn geworden. Naast Matisse Didden en Jay-Dee Geusens trainen ook Kelvin John en de doelmannen Chambaere en Penders meestal met de A-kern.

De selectie: Penders, De Boeck, Chambaere, Martens, Dierckx, A. Et Taïbi, Al Mazyani, Rommens, De Grand, Didden, Swerts, Van de Perre, Claes, Bangoura, Geusens, Arabaci, Godts, Diawara, Cutillas Carpe, John. (mg)