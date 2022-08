Bewogen debuut van tien minuten voor Amadou Onana bij Everton: balverlies leidt tot tegengoal, meteen daarna forceert hij zelf doelpunt

Everton heeft zaterdagmiddag op de tweede speeldag van de Premier League verloren op het veld van Aston Villa. The Toffees gingen met 2-1 onderuit, toptransfer Amadou Onana liet zich in een tiental minuten in negatieve én positieve zin opmerken.

Na een halfuur zette Danny Ings het openingsdoelpunt op het bord. Aannemen en vanuit de draai scoren, een echte spitsengoal van de 30-jarige Engelsman. Everton kon daar maar weinig tegenover zetten en zag tien minuten voor rust ook nog eens Abdoulaye Doucouré uitvallen op het middenveld. In zijn plaats kwam niet Rode Duivel Amadou Onana, die begin deze week voor 40 miljoen euro overkwam van Lille, maar Tom Davies.

Tien bewogen minuten voor Onana

In de tweede helft kregen we hetzelfde spelbeeld: Aston Villa was baas en creëerde af en toe een kansje, Everton deed bitter weinig. Tien minuten voor tijd mocht Amadou Onana zijn opwachting maken en proberen om toch nog een gelijkspel uit de brand te slepen, maar nog geen vijf minuten later stond het al 2-0 via Emiliano Buendia. Dat doelpunt kwam er … na balverlies van de Rode Duivel. Geen ideale binnenkomer.

Maar meteen daarna zette Onana zijn foutje recht door zich door te zetten in het strafschopgebied van Aston Villa. Lucas Digne werkte de voorzet van Onana ongelukkig in eigen doel en uit het niets stond het 2-1, maar daar bleef het ook bij. Geen onbesproken debuut voor Onana.

