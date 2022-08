Julie Van de Velde knap derde in koninginnenrit Ronde van Scandinavië, Cecilie Uttrup Ludwig slaat dubbelslag

Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez-Futuroscope) heeft zaterdag na een beklimming van elf kilometer een dubbelslag geslagen in de wielerronde van Scandinavië (WorldTour). De Deense kampioene nam met de zege in de koninginnenetappe met nog één dag te gaan ook de leiderstrui over van de Nederlandse Marianne Vos. Julie Van de Velde (Plantur-Pura) klom naar de derde plek.

Op de vijfde en voorlaatste dag van de Ronde van Scandinavië moest de elf kilometer lange slotbeklimming van de Norefjell voor de doorslaggevende verschillen zorgen in het klassement. De topfavoriete, Demi Vollering, ging echter niet meer van start, net als haar SD Worx-ploeggenotes Anna Shackley en Niamh Fisher-Black. De drie waren vrijdag allemaal het slachtoffer geworden van een valpartij in de vierde etappe. Ook de Nederlandse Yara Kastelijn, ziek, verdween uit de wedstrijd.

Verschillende Belgische rensters konden zich in de finale van de koninginnenetappe tonen: Valerie Demey trok ten aanval in de aanloop naar de slotklim maar speelde aan het einde geen rol van betekenis meer. Wittetruidraagster Shari Bossuyt offerde op de Norefjell haar eigen kansen op in functie van ploeggenote Neve Bradbury. De West-Vlaamse bracht met een hoog tempo zelfs Marianne Vos in de problemen, tot dusver de dominante figuur in Scandinavië met drie ritzeges. Vos zou uiteindelijk drie minuten én haar leiderstrui verliezen.

Aan het einde was de West-Vlaamse Julie Van de Velde de eerste Belgische renster, met een sterke derde plaats op 31 seconden van winst. Ze moest enkel Cecilie Uttrup Ludwig en Lianne Lippert voor zich dulden, die met een late aanval waren weggereden uit de groep van de favorieten. Aan het einde toonde de Deense kampioene zich in de sprint bergop duidelijk sneller dan haar Duitse collega.

In het klassement heeft de nieuwe leidster Ludwig een voorsprong van respectievelijk 0:17 en 0:44 op de nummers 2 en 3, Lippert en de Australische Alexandra Manly. Van de Velde is vierde op 55 seconden. Grote verschillen worden er in de glooiende slotrit van zondag niet meer verwacht.