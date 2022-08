David Goffin moet aan de slag in kwalificaties voor ATP Masters in Cincinnati

David Goffin (ATP 61) moet zich dit weekend via de kwalificaties trachten te plaatsen voor de hoofdtabel van het Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/6.280.880 dollar).

Als tiende reekshoofd neemt Goffin het in de eerste voorronde op tegen Hugo Gaston (ATP 76). De 31-jarige Luikenaar speelde nog niet eerder tegen de tien jaar jongere Fransman.

Bij winst staat Goffin in de beslissende kwalificatiematch tegenover de Spanjaard Pedro Martinez (ATP 53) of de Taiwanees Chun-Hsin Tseng (ATP 83).

De Duitser Alexander Zverev won vorig jaar de titel in Cincinnati maar is er niet bij door een enkelblessure. Goffin verloor in 2021 in de eerste ronde van de Argentijn Guido Pella. Twee jaar eerder haalde hij de finale tegen de Rus Daniil Medvedev.

Elise Mertens en Alison Van Uytvanck starten tegen qualifier

Elise Mertens (WTA 37) en Alison Van Uytvanck (WTA 43) zijn in de eerste ronde van het WTA 1.000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/2.527.250 dollar) allebei gekoppeld aan een kwalificatiespeelster.

Als ze de eerste horde neemt, staat Mertens in de zestiende finales tegenover de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 14) of de Amerikaanse Venus Williams (WTA 1.556).

Van Uytvanck mag zich bij winst opmaken voor een treffen met het Griekse vierde reekshoofd Maria Sakkari (WTA 4).

Vorig jaar won de inmiddels gestopte Australische Ashleigh Barty het toernooi.

Mertens ging er deze week op het WTA 1.000-toernooi in het Canadese Toronto uit in de tweede ronde. Van Uytvanck zegde af met een rugblessure.