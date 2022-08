Grote problemen op het spoor door staking van treinbestuurders in Verenigd Koninkrijk

Een staking van treinbestuurders veroorzaakt zaterdag grote verstoringen van het treinverkeer in het Verenigd Koninkrijk. In het land neemt met de prijsstijgingen het aantal stakingsacties toe.

De oproep tot staking van de vakbond Aslef betreft negen regionale maatschappijen, waarvan sommige al hun diensten schrappen, zoals de Heathrow Express, die de grootste luchthaven van Londen bedient.

In een verklaring rechtvaardigt Aslef de actie als een “laatste redmiddel” tegen de weigering van werkgevers en de regering om hun de loonsverhoging te geven die ze hadden gevraagd.

Volgens de vakbond hebben de treinbestuurders al drie jaar geen loonsverhoging gekregen. Een situatie die “onaanvaardbaar” is in een tijd dat het Verenigd Koninkrijk met een ernstige crisis kampt wat betreft kosten van levensonderhoud, aldus de vakbond.

De inflatie in het VK is hoger dan 9 procent en zal volgens de prognoses van de centrale bank in het najaar oplopen tot meer dan 13 procent, wanneer de energiefacturen voor de tweede maal dit jaar opnieuw fors zullen stijgen.