Zoon van overleden Anne Heche “blijft achter met enorm verdriet”, ook ex Ellen DeGeneres neemt afscheid

De zoon van actrice Anne Heche heeft vrijdag hulde gebracht aan zijn moeder die na een zwaar ongeval overleden is. Hij zei dat de familie een “vriendelijk en meest vreugdevolle ziel, liefhebbende moeder en trouwe vriendin” is verloren. Ook ex-vriendin Ellen DeGeneres reageerde op de dood van Heche.

In een verklaring schreef Heches zoon, Homer Laffoon (20) dat de voorbije week enorm zwaar is geweest voor hem en zijn broer Atlas. “Na zes dagen van bijna ongelooflijke emotionele wentelingen, blijf ik achter met een diep en enorm verdriet. Hopelijk is ze vrij van pijn en begint ze te verkennen wat ik me graag voorsten als haar eeuwige vrijheid”.

“In die zes dagen betuigden duizenden vrienden, familie en fans hun steun. Voor hun liefde ben ik erg dankbaar. Net zoals voor de steun van mijn vader en stiefmoeder Alexi, die in deze tijd mijn rots in de branding waren. Rust in vrede mama, ik hou van je”, klonk het nog.

Vorige week zat Heche in een auto die met een zeer hoge snelheid reed toen die van de weg raakte en tegen een woning botste. Heche werd hersendood verklaard maar blijft nog even aan de beademing om de artsen de tijd te geven om te kijken of ze een geschikte donor kan zijn voor orgaandonatie. Volgens de familie was dat namelijk iets dat Heche heel graag wilde doen.

Niet alleen haar familie reageerde op haar overlijden. Ook ex-vriendin Ellen DeGeneres reageerde via Twitter op haar overlijden. Zij vormden namelijk een koppel in de jaren ‘90. “Dit is een droevige dag. Ik stuur Annes kinderen, familie en vrienden al m’n liefde”, schreef de talkshowhost op Twitter.

Heche werd beroemd dankzij de soap “Another World”, waar ze van 1987 tot 1991 de dubbelrol speelde van de tweeling Vicky Hudson en Marley Love. Ze verdiende een Daytime Emmy Award voor haar rol in de show. Dat succes werd opgevolgd door tal van films waaronder “Donnie Brasco”, “Wag the Dog” en “Six Days Seven Nights” met Harrison Ford. In recentere jaren was Heche te zien in televisieshows als “The Brave”, “Quantico” en “Chicago P.D.”