Auto gaat uit bocht in Velm: zware ravage

Zaterdagmorgen om 4 uur is een 29-jarige man uit Heers op de Attenhovenstraat in Velm met zijn bestelwagen uit de bocht gegaan. Nadat hij eerst aan de overkant een scheidingsmuurtje raakte, ging het dwars over de weg. Daar belandde de auto op de geparkeerde wagen van de bewoners en kwam tot stilstand tegen de garagemuur.

© Jozef Croughs

“Wij zijn wakker geworden van de harde knal en eens beneden zagen wij dat er een bestelwagen tegen onze wagen was gereden en tegen de muur van de garage stilstond”, doet Liese Massa het verhaal. Hun auto was een 8-tal meters weg gekatapulteerd en de brokstukken van de muur lagen tot in het midden van de straat. “Ik heb meteen de 112 verwittigd die met de MUG en ambulance daar kwamen. Uit veiligheid heeft de politie ook brandweer verwittigd die de nodige maatregelen troffen voor de veiligheid en het gevaar voor instorten. De bestuurder, die lichtgewond was, kwam van een evenement in Landen en kreeg de eerste medische zorgen ter plaatse”, zegt Liese. (jcr )