Drugsafval gedumpt langs veldweg in Rutten

In de Maasgatstraat in Rutten zijn zaterdagvoormiddag vaten met een chemisch goedje gevonden. Wellicht gaat het om afval van een drugslab. Politie Tongeren heeft de straat afgesloten.

© Tom Palmaers

De daders hebben de blauwe vaten in de berm gedumpt, over een lengte van zo’n 500 meter. Mogelijk werden ze al rijdend uit een voertuig gegooid. De Maasgatstraat is een smalle weg tussen de velden van Rutten, vlakbij Herstappe.

© Tom Palmaers

Het is nog niet duidelijk om hoeveel vaten het gaat, maar het lijkt erop dat het er enkele tientallen zijn. Politie Tongeren stelt een onderzoek in naar de herkomst van de vaten. Ook de inhoud zal worden onderzocht. De kans is groot dat het om chemicaliën gaat die gebruikt zijn voor de aanmaak van synthetische drugs. Chemische stoffen worden in een drugslab bewerkt en gemengd. Een ontzettend giftig en gevaarlijk proces, zowel voor de drugsproducenten als voor de burgers. De stoffen zijn schadelijk voor het milieu. Na een dumping kan het zijn dat de vaten nog lekken.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be.