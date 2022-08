Indrukwekkend vuur verwoest penthouse in Hasselt

Een zware brand heeft zaterdagmiddag een penthouse vernield op de hoek van de Havenstraat en de Oeverstraat in Hasselt. Het nieuwe flatgebouw ligt in de omgeving van Quartier Bleu. De bewoonster was niet thuis. De brandweer heeft met man en macht gewerkt om het vuur te doven. Andere appartementen liepen vooral rook- en blusschade op. Niemand raakte gewond. De omgeving werd afgesloten voor bluswerken en hulpverlening.

© Geert Houben

© Geert Houben

Het vuur brak zaterdagmiddag rond 11.30 uur uit. De oorzaak is nog niet bekend. Het appartement op de bovenste verdieping van het flatgebouw was nog maar net verhuurd. De huurder was niet aanwezig toen de brand ontstond. De eigenaar van het flatgebouw was er ook niet.

Huisdieren gered

“Het appartement op de zevende verdieping is helemaal uitgebrand”, zegt burgemeester Steven Vandeput van Hasselt. “De bewoonster was niet aanwezig maar werd snel gecontacteerd. Er waren wel huisdieren aanwezig maar die zijn gered. De brandweer onderzoekt wat de impact is op de rest van de appartementen. Voorlopig lijkt zich dat te beperken tot blusschade. In afwachting daarvan zijn de medebewoners in veiligheid gebracht.”

Flatbewoners in veiligheid

Iedereen was tijdig uit het gebouw. Voor de brandweer was het een moeilijke opdracht, vooral omdat de brand op zo’n grote hoogte woedt. Toch konden de manschappen het vuur in korte tijd onder controle krijgen. Rond 12.15 uur leek de brand geblust.

© 112 Meldingen Limburg

© Geert Houben

Op het terras sloegen de vlammen hoog op. — © rr