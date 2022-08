Dit weekend is de imposante tiendschuur van de Herkenrodehoeve in Opheers het decor voor het Open Darts Festival. — © frmi

Heers

Darts is ‘booming’, ook in Limburg: dit weekend is de imposante, achttiende-eeuwse tiendschuur van de Herkenrodehoeve in Opheers het decor voor het Open Darts Festival. Zowel zaterdag als zondag doen telkens ruim 300 deelnemers, onder wie het kruim van de Belgische dartswereld, een gooi naar de zege of een deeltje van de prijzenpot.