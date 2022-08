Braziliaanse topvoetballer Willian verbreekt contract in thuisland na doodsbedreigingen: “Hiervoor ben ik niet teruggekeerd”

Na veertien jaar in Europa ging Willian vorige zomer weer in zijn thuisland bij zijn jeugdclub Corinthians voetballen. Hij had daar nog een contract lopen tot eind 2023, maar die overeenkomst is nu in onderling overleg stopgezet.

“Ik ben niet teruggekeerd om bedreigd te worden”, gaf de Braziliaan in Globe Esporte uitleg bij zijn vertrek. “Als Corinthians een wedstrijd verloor of ik niet goed speelde, dan ontving mijn familie doodsbedreigingen en scheldtirades via sociale media. Eerst richtten ze zich op mijn vrouw en dochters, na een tijdje werden ook mijn vader en zus bestookt met berichten.”

Wat nu? Willian is alleszins nog niet klaar met profvoetbal. Hij zou een terugkeer naar Europa zien zitten, maar heeft voorlopig nog geen club. Er zou wel interesse zijn van onder meer Fulham, promovendus in de Engelse Premier League.