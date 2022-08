Stoffel Vandoorne nog geen Formule E-kampioen, laatste race beslist titelstrijd met Mitch Evans

Het waren tricky omstandigheden in het Zuid-Koreaanse Seoel want de rijders kregen bij de start een vochtige baan voorgeschoteld. Dat liet zich meteen ook voelen want amper gestart kregen we al snel een rode vlag nadat verschillende wagens rechtdoor gingen. Wagens belandden tegen en op elkaar, opnieuw speelde de Halo zijn cruciale rol op het vlak van veiligheid.

Na een lange onderbreking volgde een herstart achter de safety car met Mitch Evans die voor Rowland, di Grassi aan de leiding ging. Evans kon met een eventuele overwinning een goede zaak doen in de titelstrijd terwijl het ook uitkijken was naar Mortara die nog kans maakte op de titel.

Voor Edoardo Mortara zat de race er door technische problemen vroegtijdig op en daarmee verdween ook zijn kans op de Formule E-titel. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kwalificeerde zich als zevende maar reed zich tijdens een voorzichtige maar solide race naar de vijfde plaats.

Mitch Evans reed dan weer probleemloos richting de overwinning, zeker toen aan het einde van de race de safety car op de baan kwam omdat Alexander Sims gecrasht was.

Mitch Evans en zijn team die dus mochten zegevieren, Oliver Rowland en Alexander di Grassi mochten mee op het podium. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne finishte de race als vijfde.

Door zijn overwinning in Seoel nadert Mitch Evans in de wk-tussenstand op Stoffel Vandoorne. Vandoorne ziet zijn voorsprong slinken van 36 punten naar 21 punten en dat met dus nog één race te gaan.

De tweede race in Seoel zal morgen dus allesbepalend zijn voor de beslissing in de titelstrijd. Stoffel Vandoorne of Mitch Evans, wie kroont zich tot Formule E-kampioen?

