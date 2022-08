Het programma van de Belgian Cats in aanloop naar WK in Australië: 5 oefenmatchen in 4 steden en tegen 3 wereldtoppers

Het oefenprogramma van de Belgian Cats in aanloop naar het WK in Australië (22 september-1 oktober) kreeg een update . “In vier steden (Leuven, Mechelen, Oostende en Kortrijk) presenteren we 5 interlands tegen 3 wereldtoppers. Europees kampioen Servië (FIBA 10), Frankrijk (FIBA 6) en China (FIBA 7) komen naar België”, zegt een fiere general manager Koen Umans van de Belgian Cats.

Bondscoach Valéry Demory en zijn sportieve staf zijn met de Belgian Cats de voorbereiding op het WK in Australië reeds opgestart. De medische tests en eerste stage in “homebase” Sportcampus Lange Munte in Kortrijk is met 14 Cats (Julie Vanloo, Elise Ramette, Emmeline Leblon, Maxuella Lisowa, Hind Ben Abdelkader, Antonia Delaere, Laure Resimont, Heleen Nauwelaers, Becky Massey, Ine Joris, Billie Massey, Serena-Lynn Geldof, Kyara Linskens en Morgane Armant) intussen achter de rug. Emma Meesseman en Julie Allemand zijn nog niet van de partij. Zij beginnen volgende week met Chicago Sky aan de WNBA play-offs en pikken later aan.

In aanloop naar het WK werken de Belgian Cats maar liefst vijf oefenwedstrijden in België af. In vier steden worden 5 interlands tegen maar liefst 3 wereldtoppers betwist.

Op zaterdag 20 augustus openen de Cats het oefenprogramma in Leuven (Sportoase, 20u30) tegen Europees kampioen Servië. Op zondag 21 september spelen ze in Mechelen (Winketkaai, 16 uur) opnieuw tegen Servië. Op vrijdag 26 augustus (20u30, Sportcampus Lange Munte) is er de oefenpartij in Kortrijk tegen China. Op zaterdag 27 augustus spelen de Cats weer tegen China en in Oostende (COREtec Dôme, 20u30).

© BELGA

Uitwuifwedstrijd in Kortrijk Traditiegetrouw wordt de laatste oefeninterland in Kortrijk afgewerkt. De uitwuifwedstrijd is op zondag 4 september (16 uur) in SportCampus Lange Munte en versus Frankrijk. Voor tickets: www.basketballbelgium.be. Op 9 september vertrekt de Belgische selectie naar Australië. In Sydney staan er ook nog twee oefenwedstrijden op het programma. Op 16 september versus Canada en op 18 september tegen Australië. De Belgian Cats zitten op het WK in Sydney in poule A met olympisch- en wereldkampioen Amerika, China, Bosnië, Puerto Rico en Korea. Van de twee groepen van zes is de top-4 gekwalificeerd voor de kwartfinales. Op het WK in 2018 in Tenerife werden de Belgian Cats bij hun debuut knap vierde. Ondertussen zijn Emma Meesseman en co. na onder meer ook twee bronzen medailles (EK 2017 en 2021) en een kwartfinale op de Olympische Spelen in Tokio vorig jaar opgerukt naar de vijfde stek op de wereldranking.