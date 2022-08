Belgische dubbelvier strandt op twaalfde plaats, Marlon Colpaert roeit B-finale op EK in München

De vijf Belgische toproeiers kregen op de eerste finaledag een totaal andere uitdaging voorgeschoteld. Het viertal Claeys - Lemmelijn - Mercier - Brys ging het water op voor zijn laatste EK race: de B-finale waarin ze voor de plaatsen zeven tot twaalf mochten knokken. Minder dan een half uur later was het de beurt aan Marlon Colpaert, die in zijn halve finalerace op jacht moest naar een ticket voor de A - of de B-finale. De dubbelvier geraakte in zijn slotrace niet verder dan een zesde plaats, lees twaalfde in de eindstand. Marlon Colpaert finishte vijfde en roeit dus morgen ook zijn B-finale.

De B-finale in de zware dubbelvier was er één van heel hoog niveau en dat hebben de Belgen dus geweten. Nederland, vorig jaar Olympisch kampioen, meldde zich met een totaal ander en jonger team. Onze Noorderburen gingen geweldig hard van stapel en kwamen na 500m samen met de Oekraïners, 4de in de World Cup finale, met meer dan één lengte voorsprong op de rest van het veld door. Onze landgenoten lagen toen al laatste, weliswaar op minder dan één seconde van de derde plaats en dat opende toch wel veelbelovende perspectieven voor hun sterke tweede wedstrijdhelft. Alweer mochten de Belgen vrijwel die ambitie opbergen, want in de tweede 500m snelden de Litouwers, 10de op de Spelen, al vier seconden van hen weg. In het slotkwart ging ook alle kans op een vijfde plaats in rook op. Ruben Claeys, Ward Lemmelijn, Gaston Mercier en Tim Brys finishten pas zesde op meer dan één lengte van de Tsjechen, 9de in de World Cup finale. Zij staan dus twaalfde in de Europese ranking. De kloof met de topteams op dit EK lijkt wellicht iets kleiner maar zeker niet het besef dat er nog heel wat werk moet worden verricht om de top tien te halen op het WK, dat eind september te Racice wordt geroeid.

Marlon Colpaert had in zijn halve finalerace al snel door dat er tegen de Griek Papakonstantinou, wereldkampioen U23, de Zwitser Struzina, 5de in de World Cup finale, en de Bulgaar Penev, brons op het WKU23, weinig in te brengen viel. Na amper 500m leidde dat trio al en gaf dat finaleticket niet meer uit handen. De 22-jarige Oostendenaar nestelde zich op een vijfde plaats en kon zich met een sterke finish nog net in het zog van de Zweed Rapi sprinten. Marlon zou uiteindelijk de tiende snelste tijd laten noteren en kan dus in zijn B-finale voluit voor een top tien plaats gaan, wat na de erg korte EK voorbereiding in skiff toch wel een onverhoopt positief resultaat zou zijn.

De Belgische resultaten:

Seniores mannen, B-finale: 7de tot 12de plaats

Dubbelvier:

1. Litouwen 5:55.76

2. Nederland 5:56.50

3. Oekraïne 6:01.85

4. Zwitserland 6:02.48

5. Tsjechië 6:04.18

6. BELGIË (CLAEYS - LEMMELIJN - MARCIER - BRYS) 6:07.51

Ruben Claeys (KR Sport Gent), Ward Lemmelijn (Schulensmeer), Gaston Mercier (RCAE Liège) en Tim Brys (KR Club Gent) sluiten dit EK af met een 12de plaats op 15 teams.

Mannen lichtgewicht:

Skiff: 12 skiffeurs, twee halve finalerace, eerste drie roeien de A-finale, andere teams de B-finale.

Eerste halve finalerace:

1. Antonios Papakonstantinos (Gri) 7:11.08

2. Andri Struzina (Zwi) 7:13.21

3. Lazar Penev (Bul) 7:24.16

4. Ahmet Rapi (Zwe) 7:28.06

5. MARLON COLPAERT (BEL) 7:29.90

6. Kasper Hirvilampi (Fin) 7:31.13

Marlon Colpaert (KRSN Oostende)klokt de 10de tijd en plaatst zich voor de B-finale.