Minderjarige opgepakt voor moord op 25-jarige vrouw en haar kinderen

In het Amerikaanse New Hampshire is een minderjarige jongen gearresteerd nadat hij een moeder en haar twee zoontjes van 4 en 1 jaar oud vermoord zou hebben. De drie slachtoffers werden dood aangetroffen in hun huis.

Kassandra Sweeney (25) en haar twee zonen Benjamin (4) en Mason (1) werden dood aangetroffen in hun huis in Northfield, New Hampshire. Volgens de procureur generaal John Formella wordt een minderjarige jongen beschuldigd van drie moorden met voorbedachte rade. Omdat de dader minderjarig is, wordt de jongeman niet bij naam genoemd.

De vader van de twee kinderen, Sean Sweeny, plaatste voor het eerst sinds de moord op 3 augustus een bericht op Facebook: “Ik wil iedereen bedanken voor de hulp en steun. De dingen zullen nooit meer “normaal” zijn maar mijn lichaam liet me afgelopen nacht eindelijk toe te slapen”. Hij bedankte ook diegenen die hem verdedigd hebben tegen de online beschuldigingen. Er werd namelijk gezegd dat hij de dader zou zijn.

Volgens het autopsierapport werden ze alle drie in één keer neergeschoten. Het is niet duidelijk of de slachtoffers de minderjarige kenden. Een motief werd er voorlopig nog niet gegeven. Het is ook nog niet duidelijk of de jongen als volwassene zal berecht worden of niet.