Conservatieve Iraanse pers feliciteert aanvaller Rushdie

De belangrijkste ultraconservatieve krant van Iran, Kayhan, heeft zaterdag de man geprezen die een dag eerder in de Verenigde Staten de wereldberoemde schrijver Salman Rushdie heeft neergestoken. Tegen de Brits-Indiase schrijver werd na de publicatie van het boek ‘De duivelsverzen’ in 1988 nog een fatwa uitgesproken door de Iraanse ayatollah Khomeini.

“Bravo aan de moedige en plichtsbewuste man die de afvallige en vileine Salman Rushdie aanviel”, schreef de krant, wiens baas is benoemd door Ali Khamenei, de huidige ayatollah. “Laten wij de hand kussen van degene die de vijand van god met een mes de nek heeft doorgesneden”, gaat de tekst verder.

Rushdie werd vrijdag door een man neergestoken toen hij op het punt stond een lezing te houden op een evenement in het Chautauqua Institution, in het westen van de staat New York. Volgens een politiewoordvoerder werd de schrijver minstens één keer in de nek en minstens één keer in de buik gestoken. Zijn literair agent liet later weten dat hij aan de beademing ligt en een oog zou kunnen verliezen.

“Afvallige”

De Iraanse autoriteiten hebben nog geen officieel commentaar gegeven op de moordaanslag op de 75-jarige intellectueel. De officiële lijn volgend, noemen intussen alle Iraanse media Rushdie een “afvallige”, met uitzondering van Etemad, een hervormingsgezinde krant.

Tegen Salman Rushdie werd na de publicatie van het boek ‘De duivelsverzen’ in 1988 nog een fatwa, zeg maar een terdoodveroordeling, uitgesproken door de Iraanse ayatollah Khomeini. Dit omdat het boek “godslasterlijk” zou zijn. Rushdie dook tien jaar onder en kreeg permanente politiebewaking toegewezen. Daarnaast werd ook een beloning van drie miljoen dollar uitgeschreven voor wie Rushdie om het leven zou brengen.