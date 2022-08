EK ZWEMMEN. Valentine Dumont bereikt halve finale op 200 meter vrije slag

Valentine Dumont heeft zich zaterdag op het EK zwemmen in de Italiaanse hoofdstad Rome geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vrije slag.

Dumont klokte in de vierde en laatste reeks 2:00.12, goed voor de zevende totaaltijd. Alleen de zestien snelste zwemsters over alle reeksen heen plaatsten zich voor de halve finales, met daarbij een limiet van twee zwemsters per land.

De halve finales staan later zaterdag in het avondprogramma (omstreeks 18 uur) op de agenda. De finale volgt zondag in het avondprogramma.

De 22-jarige Dumont heeft op de 200 meter vrije slag een persoonlijke toptijd van 1:57.98, die ze in mei vorig jaar neerzette en tevens het Belgische record vormt. Ze nam in Rome ook deel aan de 100 meter vrije slag, waar ze net naast de finale greep. Woensdag komt Dumont nog in actie op de 400 meter vrije slag.

Roos Vanotterdijk grijpt op 50 meter rugslag naast plek in halve finale

Roos Vanotterdijk heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de halve finales op de 50 meter rugslag.

Vanotterdijk klokte in de vierde en laatste reeks 29.27, goed voor de 28e totaaltijd. Alleen de zestien snelste zwemsters over alle reeksen heen plaatsten zich voor de halve finales, met daarbij een limiet van twee zwemsters per land.

De halve finales staan later zaterdag in het avondprogramma (omstreeks 18u57) op de agenda. De finale volgt zondag in het avondprogramma.

De 17-jarige Vanotterdijk heeft op de 50 meter rugslag een persoonlijke toptijd van 28.50, die ze begin vorige maand op het EK voor junioren in Roemenië neerzette en tevens het Belgische record vormt.

Vanotterdijk werkt in Rome een druk programma af. Op de 100 meter vrije slag en 50 meter vlinderslag strandde ze in de halve finales. Ze komt nog in actie op de 100 meter rugslag (maandag) en 100 meter vlinderslag (zondag).