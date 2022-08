Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch: “We hebben brokken gemaakt, maar de tijd zal die lijmen”

Paolo Cognetti stond het koppel bij tijdens het filmen van ‘De acht bergen’. Intussen is hij een vriend voor het leven. — © Thomas Siffer

Stel: je bereidt een reeks voor waarbij je boeiende mensen uitnodigt in de Italiaanse Alpen. Dan zie je Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch in Cannes de Juryprijs wegkapen met hun film ‘De acht bergen’. Nota bene een film gebaseerd op een boek van de Italiaanse auteur Paolo Cognetti. En dan ga je dromen. Wat als we ze alle dríé zouden uitnodigen? Welnu.