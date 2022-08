Nu al de schlemiel van het weekend? Jong Ajax-verdediger neemt bal plots in zijn handen in eigen strafschopgebied, scheidsrechter onverbiddelijk

Het was vrijdag niet het avondje van Kik Pierie. De 22-jarige verdediger van Jong Ajax veroorzaakte een penalty op een wel héél knullige manier. “Het is gewoon stom, dat is het enige wat ik kan zeggen”, aldus Pierie.

Tijdens de wedstrijd tegen Roda JC nam Pierie de bal plots in zijn handen om een doeltrap te nemen, terwijl de bal helemaal niet over de achterlijn was geweest. Een kortsluiting in het hoofd van de jonge Nederlander.

De scheidsrechter was onverbiddelijk en legde de bal terecht op de penaltystip. Dylan Vente van Roda JC trapte de strafschop binnen: 1-0, meteen ook de eindstand. Een zuur verlies voor Jong Ajax. En Pierie, die zal niet goed geslapen hebben.

“De bal kwam van de zijkant”, legde Pierie na de wedstrijd uit voor de camera’s van ESPN. “Ik dacht dat er op een gegeven moment gefloten was en dat wij een vrije trap moesten nemen. Ik zei tegen de keeper dat ik die wel zou nemen. Daarom pakte ik de bal met mijn handen. Ik was ervan overtuigd dat er wél gefloten was. Gewoon heel stom.”

En dan kwam er wél een fluitsignaal van de scheidsrechter. “Ik dacht: waarom fluit hij in godsnaam? Toen besefte ik dat er misschien niet gefloten was. Het is gewoon stom. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Het is gebeurd. Ik kan er niks meer aan doen. Ik zou het graag terug willen draaien, maar dat kan helaas niet. Het is jammer dat mijn fout beslissend is geweest”, aldus Pierie.