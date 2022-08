Schutter die FBI aanviel in Cincinnati was fervente Trump-aanhanger

Ricky Shiffer, die donderdag geprobeerd heeft om binnen te dringen in een kantoor van de FBI in Cincinnati, was een Trump-aanhanger die geregeld op diens sociale medium ‘Truth Social’ berichten postte. Dat schrijft The Washington Post.

Volgens de Amerikaanse krant zou er in de minuten nadat een gewapende man in kogelvrij vest het FBI-kantoor in Cincinnati probeerde binnen te dringen, een account met de naam van de verdachte een bericht geplaatst hebben op ‘Truth Social’. “Als je niets van me hoort, weet dat het waar is dat ik geprobeerd heb de F.B.I aan te vallen”, klonk het. Truth Social is het sociale medium van de voormalige president Donald Trump.

Shiffer werd donderdag gedood tijdens een schietpartij en zijn account op Truth Social is sindsdien verwijderd. Maar de oproepen tot pro-Trump geweld blijven veel voorkomen op Truth Social, waar de top trending topics “#FBIcorruption” en “DefundTheFBI” zijn.

Het moederbedrijf van Truth Social, Trump Media & Technology Group, heeft niet gereageerd op verzoeken om commentaar, aldus The Washington Post.

Het Shiffer-account bleek een van de meest productieve posters van Truth Social te zijn, door er in de afgelopen acht dagen 374 berichten te schrijven - meestal om Trump’s valse beweringen over verkiezingsfraude te herhalen en, in de uren nadat FBI-agenten Trump’s huis in Florida doorzochten, op te roepen tot een totale oorlog. “Wees klaar om de vijand te doden,” had Shiffer op dinsdag gepost. “Dood [de FBI] op zicht.”