Gazet van Antwerpen drukt regenboogvlag van meer dan 43 kilometer lang

De Antwerp Pride is toe aan haar vijftiende editie en is uitgegroeid tot een van de mooiste en grootste in Europa. En daar zijn wij als grootste krant van ’t Stad behoorlijk trots op. Daarom feesten we mee. Met deze vlag tonen we dat we de krant zijn voor iederéén, los van seksuele geaardheid, uiterlijk, afkomst, sociale klasse of opleidingsniveau. Wij zijn, net zoals Antwerpen dat is, fan van de diversiteit. En die diversiteit vieren we vandaag tijdens de Antwerp Pride. We lopen met Gazet van Antwerpen mee in de parade en hopen daar veel van onze abonnees te mogen ontmoeten. Tegelijk roepen we al onze lezers op om deze Pride-vlag dit weekend aan hun raam te hangen óf om hem vandaag mee te brengen naar de parade.

Gratis sms-nummer 8100

Daarnaast herhalen we graag nog eens ons gratis sms-nummer 8100. Op dit nummer kan je ons tippen over belangrijk nieuws in jouw buurt. Maar evengoed kan je ons via sms 8100 bereiken wanneer je in onze krant een artikel ziet dat indruist tegen de voor ons zo belangrijke boodschap van gelijkheid en inclusiviteit. Want hoewel we echt ons best doen om iedereen in Antwerpen een stem te geven – de juiste stem - weten we ook dat we daar vandaag nog niet altijd in slagen.

© Joren De Weerdt

red