‘Top gear’-presentator James May met spoed naar ziekenhuis afgevoerd nadat stunt verkeerd afloopt

James May, de Britse presentator bekend van het autoprogramma ‘Top gear’, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht met een gebroken rib nadat een stunt verkeerd is afgelopen in Noorwegen.

De 59-jarige presentator moest ook een hersenscan ondergaan. May was naar verluidt aan het filmen voor Grand Tour toen hij werd uitgedaagd om deel te nemen aan een race. De uitdaging was om samen met zijn medepresentatoren door een tunnel te racen. De lichten van de tunnel gingen pas aan toen de auto’s door de tunnel scheurden, waardoor ze slechts die seconden de tijd kregen om te reageren. James zou te laat gereageerd hebben en zou tegen de muur gebotst zijn.

Volgens The Sun leek de situatie aanvankelijk erg verontrustend. “Zoals altijd bij opnames van deze omvang, is er medisch personeel in de coulissen voor het geval het - zoals hier - vreselijk misloopt”, klinkt het. Volgens James’ team zou de tv-ster zijn hoofd “behoorlijk hard hebben gestoten” toen de auto tegen de muur botste. Na de crash klaagde James over een pijn in zijn rug en nek. Hij zou minstens één rib gebroken hebben.