Belgische jumpingploeg geeft ticket voor Parijs 2024 uit handen na complete offday

Door een totale offday heeft de Belgische jumpingploeg vrijdagavond in het Deense Herning in de beslissende proef de Olympische kwalificatie voor Parijs 2024 uit handen gegeven. Olympisch kampioen Zweden veroverde op indrukwekkende wijze de wereldtitel. Enige opsteker: Jérôme Guery/Quel Homme de Hus staan in het individuele klassement op de derde plaats.

Startcombinatie Nicola Philippaerts/Katanga van het Dingeshof had, net als in de eerste ronde van de teamkwalificatie, de tegenslag dat zij op de allerlaatste hindernis een balk afstootten. Jos Verlooy/Igor hadden mentaal hun valpartij van de vorige dag nog niet verteerd en kwamen op 8 strafpunten uit. Jérôme Guéry/Quel Homme de Hus waren als enige wel op niveau en kregen maar 1 strafpunt achter hun naam wegens tijdsoverschrijding. Het lot lag dus in handen van slotcombinatie Gregory Wathelet/Nevados S, maar het anders zo secure duo stootte nu drie balken af. Met een totaal van 26.49 belandde België op de 7de plaats, net achter Frankrijk (26.44 strafpunten). Frankrijk meegerekend was een top 6-plaats vereist om naar de Olympische Spelen van Parijs te mogen.

Zweden won met slechts 7.69 strafpunten voor Nederland (19.31 strafpunten) en Engeland (22.66 strafpunten).

In het individuele klassement doen Jérôme Guéry/Quel Homme de Hus zondag in de finale mee voor de medailles. Zij staan met 3.35 strafpunten op de derde plaats achter de Zweedse koppels Henrik von Eckermann/King Edward (0.58 strafpunten) en Jens Fredricson/Markan Cosmopolit (2.71 strafpunten).