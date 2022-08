Yves Vanderhaeghe zag hoe zijn ploeg als een pudding in elkaar zakte: “Zelfs invallers vonden hun tweede adem niet”

Ze moesten achteraf erkennen dat AA Gent gewoon sterker én efficiënter was bij KV Oostende, ook al klommen de Kustboys nog voor het kwartier verdiend op voorsprong. Alles wat we tegen Mechelen en Charleroi zagen, kreeg ook Gent geserveerd. Hoge druk, vlot combinatiespel, een mooie goal. “Ik ben dan ook héél fier op onze eerste helft”, knikte Vanderhaeghe. “Maar dan geven we drie goals weg in een cadeauverpakking. Drie keer stom balverlies. En dat moet je tegen een ploeg met de aanvallende kwaliteiten van Gent niet gaan doen”, weet de coach ook. “Nochtans zie je na de 1-2 dat we opnieuw een reactie in huis hadden. Dan ging het vijf minuten weer stormen, maar krijg je het deksel op de neus.”

Te fel?

Dat vond ook Anton Tanghe. “Die drie goals vallen veel te gemakkelijk, dit had helemaal niet gemoeten. We geven het helemaal zelf weg.” Al relativeerde de verdediger ook de nederlaag van vrijdag. “Nu hebben we zes op twaalf, na de thuismatch tegen STVV kan dat zomaar 9 op 15 zijn. Dat zou voor Oostende een uitstekende competitiestart zijn”, weet Tanghe. “Het is nu aan ons om die foutjes eruit te krijgen.” Nog zo’n werkpunt: de fysieke kracht bij KVO. Op Charleroi was het al kantje boord, maar tegen Gent zakte Oostende in als een pudding. “Dat is de komende weken zeker een aandachtspuntje”, aldus Vanderhaeghe. “Kwam het door de hitte? Waren we te fel gestart? Ik weet het niet, maar plots viel alle druk op de bal weg en kregen we het niet meer gebolwerkt.”

Opvallend: zelfs met vijf wisselspelers op het veld vond KV Oostende geen nieuwe benen. “Dat heb ik ook gezien. Zij moesten normaal fris zitten, maar konden niet voor een push zorgen. Zelfs zij vonden hun tweede adem niet”, klinkt het. “Ik had ook de indruk dat de organisatie een beetje uit elkaar viel. Daar zal over gesproken worden.”