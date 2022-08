Auto gaat over de kop en vliegt in brand in maïsveld, wandelaar filmt hoe vijf mannen uit dampend wrak klimmen

Donderdagavond is een auto op zijn dak beland in een maïsveld in de Puytvoetwegel in Sint-Niklaas. De auto vatte vervolgens vuur en de vijf inzittenden konden zichzelf nog op het nippertje uit het wrak bevrijden. De politie zou intussen drie van hen opgepakt hebben.

Een wandelaar die op pad was met zijn hond merkte omstreeks 19.20 uur de grijze Toyota Corolla met Poolse nummerplaat op. De auto stoof aan hoge snelheid door de zandwegel recht op de wandelaar af. De man vreesde even voor zijn leven, maar vooraleer de auto hem bereikte, verloor de bestuurder de controle over het stuur en belandde de auto op zijn dak in een gracht naast een maïsveld.

De vijf Poolse inzittenden kropen ongedeerd uit het wrak en sloegen op de vlucht. Een opmerkzame getuige van het incident haalde zijn smartphone boven en filmde het hele gebeuren. Dit was zeer waardevolle informatie voor de politie want aan de hand hiervan konden de mannen geïdentificeerd worden en even later gevat worden.

Auto in lichterlaaie

Nadat de mannen op de vlucht sloegen, ontstond er hevige rookontwikkeling uit de verhakkelde motorruimte van de Toyota en niet veel later stond het voertuig in lichterlaaie. De politie was al eerste ter plaatse en voerde met brandblussers de eerste bluswerken uit. Toen de brandweer ter plaatse kwam, namen zij de bluswerken voor hun rekening en was het vuur snel gedoofd. Door het snelle ingrijpen van de hulpdiensten kon het vuur niet overslaan naar het maïsveld en werd een potentiële ramp vermeden.